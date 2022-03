La Spezia, entro 10 giorni la gara per l'ospedale di Felettino

di Redazione

L'annuncio di Toti oggi rispondendo a una domanda del direttore di Telenord Giampiero Timossi durante la convention di Italia al Centro

"È arrivata oggi la revisione dei prezzi per la costruzione dell'ospedale Felettino alla Spezia, quindi il progetto andrà in gara entro i prossimi dieci giorni, una notizia positiva per la città della Spezia".

Lo ha detto il governatore ligure e assessore regionale alla sanità Giovanni Toti rispondendo a una domanda del direttore di Telenord Giampiero Timossi durante il tavolo tematico sulla sanità compreso nel programma della convention di Italia al Centro.