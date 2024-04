La Spezia: consegnate ad associazioni disabili tre carrozzine speciali per l'attività sportiva

Sono state consegnate oggi alla Spezia, dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore alle politiche sociali Lorenzo Brogi, tre carrozzine speciali, di proprietà comunale, ad uso sportivo per persone con disabilità ad altrettante 3 associazioni del terzo settore.

Nei mesi scorsi il Comune della Spezia aveva emesso un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore per la concessione in comodato d’uso gratuito di 3 carrozzine speciali per poter dare la possibilità a tutti di svolgere attività sportiva o escursioni all’aria aperta. All’avviso hanno risposto 3 associazioni che a vario titolo si occupano di sport e che sono risultati in possesso delle caratteristiche necessarie.

Si tratta dell’ ASSOCIAZIONE AFRODITE O.D.V. alla quale sarà destinata la carrozzina modello quad zoom; UISP LA SPEZIA E VAL DI MAGRA A.P.S. che potrà utilizzare la carrozzina da basket alley hoop; e l’ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME O.D.V. alla quale è stata concesso l’uso della carrozzina jolette.

“Con questi nuovi ausili a disposizione delle Associazioni – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - potranno essere realizzati tanti progetti, sia per chi voglia praticare escursioni nel nostro splendido territorio o praticare sport senza barriere o limitazioni. Il Comune della Spezia è da sempre attento a migliorare la qualità di vita delle persone e nel contribuire a costruire una comunità inclusiva e solidale perché a tutti vengano garantite le stesse opportunità. Ringrazio le Associazioni che hanno risposto all’avviso per le importanti attività che portano avanti.”

“Grazie a questo bando con fondi stanziati da Regione e Comune della Spezia - spiega l’assessore alla Politiche sociali Lorenzo Brogi - siamo riusciti a soddisfare le esigenze di alcune associazioni del territorio che lavorano sulla disabilità fornendo apparecchiature tecniche per svolgere attività sportiva. L’Amministrazione è ancora una volta concretamente attenta ai bisogni delle persone e ogni qualvolta vengano rappresentate necessità ci adoperiamo al meglio per poter rispondere a queste esigenze. Può sembrare una cosa di poco conto ma una carrozzina per poter praticare sport o escursioni dedicata a chi vive una disabilità consente di poter vivere in armonia con gli altri, poter godere del territorio e vivere in comunità”

Oggi l’Amministrazione ha consegnato le 3 carrozzine che daranno modo anche a persone con disabilità di poter svolgere attività sportiva. Ogni carrozzina ha caratteristiche precise ed è utilizzabile per attività specifiche.

La carrozzina modello quad zoom è un mezzo per chi affetto da disabilità agli arti inferiori, che consente, grazie alla trazione integrale 4x4, escursioni su sterrati o terreni accidentati. La carrozzina da basket alley hoop è la carrozzina da basket perfetta per lo sportivo che approccia lo sport e necessita di un ampio range di regolazioni. La Joëlette è una carrozzina fuoristrada monoruota, con assistenza elettrica, che permette a qualsiasi persona con disabilità di fare escursioni con l'aiuto di almeno due accompagnatori.