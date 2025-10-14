La Spezia, Claudio Baglioni ospite d’onore alla finale del Premio Lunezia: omaggio ai 40 anni de “La vita è adesso”

Si terrà domenica 19 ottobre alle ore 21, presso il Teatro Civico di La Spezia, la serata finale del Trentennale del Premio Lunezia, la prima manifestazione italiana dedicata al valore musical-letterario delle canzoni, ideata da Stefano De Martino. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Ospite speciale della serata sarà Claudio Baglioni, (foto di Alessandro Dobici gentilmente concessa dall'organizzazione) a cui verrà conferito il Premio Lunezia Antologia 2025 per l’intero album “La vita è adesso, il sogno è sempre”, il disco più venduto della storia della musica italiana, che nel 2025 celebra quarant’anni dalla pubblicazione. Il riconoscimento sarà rappresentato da un’opera scultorea in marmo bianco di Carrara.

Baglioni sarà protagonista di un omaggio speciale volto a esplorare il valore lirico e melodico delle sue canzoni. Lo scrittore e autore Vincenzo Incenzo offrirà una lettura teatrale e musicale del celebre brano “La vita è adesso”, mentre gli attori Loredana D’Anghera e Riccardo Monopoli interpreteranno estratti lirici tratti dall’intero album, accompagnati da sottofondo strumentale.

La serata, condotta da Savino Zaba, vedrà anche la finalissima della sezione Nuove Proposte 2025, con sette artisti emergenti in gara:

Alunno – Rosa gialla

Skeyes – Arcobaleni in sospeso

Kashmere – L’unico che può cambiare l’atmosfera

Mommo – Amsterdam

Eyeline – Rose nere

Emas – A chi

New Roy – Ofiuco

I tre vincitori saranno proclamati al termine delle esibizioni, senza una classifica ma con riconoscimenti individuali e motivazioni specifiche. Durante la serata verrà anche annunciato il vincitore del Premio Lunezia Autori di Testo 2025, la cui lirica sarà musicata dal compositore Alessandro Quarta.

Presente anche Radio Bruno, che premierà uno dei finalisti con la promozione radiofonica del brano selezionato.

Il Premio Lunezia – che vanta il patrocinio del Comune di La Spezia, del Ministero della Cultura e della Nazionale Italiana Cantanti – è l’unica manifestazione musicale in Italia non intitolata a un artista scomparso, e da trent’anni celebra la canzone italiana come forma d’arte completa, in cui musica e testo si fondono in un linguaggio unico e poetico.

La direzione musicale dell’edizione 2025 è affidata a Beppe Stanco, con la collaborazione tecnica storica di Artemusica (Carasco, Genova).

