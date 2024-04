La Salute Regionale: insieme per sostenere una nuova sanità - Paolo Zangrillo: "Così le farmacie diventano un punto di riferimento per i cittadini"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Abbiamo lavorato intensamente sul settore farmaceutico: l'esperienza della pandemia ci ha insegnato come la farmacie siano diventate un punto di riferimento per la sanità del territorio. Nel consiglio dei ministri di qualche settimana fa abbiamo deciso di intraprendere la strada della 'farmacia di servizio': non solo vendita di farmaci, ma dei centri ai quali i cittadini possono far riferimento per le vaccinazioni previste dal servizio sanitario nazionale, per la telemedicina, per la scelta dei pediatri e del medico di medicina generale. Insomma, attiviamo un sistema con le farmacie che operano in rete con i cittadini che potranno usufruire di sempre più servizi". Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, nel corso del convegno 'La Salute Regionale: insieme per sostenere una nuova sanità' organizzato a Rapallo da Telenord.

CONTRATTI - Il governo sta mettendo grande attenzione al comparto sanità, la pandemia ci ha insegnato che dobbiamo fare squadra e ripensare organizzazione sistema sanitario nazionale. Ho ritrovato nel 2022 situazione critica, non erano stati rinnovati contratti '19/'21, circa 550mila persone il personale e poi i dirigenti, circa 150mila. Chiusi i contratti, stiamo lavorando per dare continuità al comparto.

Siamo davanti a una legge di bilancio da 24 miliardi, con 8 dedicati al rinnovo contratti pubblico impiego, di cui 3 alla sanità: 2,3 per la tornata '22/'24 e 700 milioni straordinari e accorciamento liste di attesa. Dal punto di vista finanziario, abbiamo dedicato parte significativa risorse alla sanità, sforzo necessario dopo pandemia.

FARMACIE - "Semplificazione amministrativa è una via prioritaria del governo. Devo semplificare 600 procedure e questa semplificazione tocca anche la sanità, con attenzione specifica al settore farmaceutico. Le farmacie possono diventare un punto importante per la medicina del territorio. Quindi sono state introdotte significative innovazioni in direzione del concetto di farmacie di servizio, come centri cui i cittadini possono far riferimento per esempio per le vaccinazioni, i servizi di telemedicina, la scelta di pediatra e medico di base. Vogliamo farmacie che operano in rete per diventare poli per i cittadini, riducendo il tempo che intercorre tra cittadino e pubblica amministrazione per ottenere servizi. Un primo passo importante per la medicina del territorio e per snellire i tempi".

CONCORSI - "Ho ereditato una situazione critica. Quando sono entrato al governo, il tempo medio delle procedure concorsuali era di 780 giorni. Abbiamo semplificato anche grazie alla digitalizzazione. Dobbiamo essere attrattivi come e più delle aziende private e stiamo lavorando per inserire 170mila persone per anno. Da qui a 5 anni quasi 700mila persone andranno in pensione e quindi lavorare efficacemente sulle procedure concorsuali è necessario".

MERITO - Altre due leve per migliorare la pubblica amministrazione sono formazione e merito. Innovazione tecnologica accelera obsolescenza delle competenze e noi dobbiamo rendere le persone all'altezza dei compiti. Quanto al merito, è il solo ascensore sociale. Oggi la pubblica amministrazione è ancora distante dagli standard delle migliori organizzazioni e dobbiamo colmare questo divario.