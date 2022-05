La Regione Liguria conferma la sede a Bruxelles: 185mila euro fino al 2028

di Tiziana Cairati

La durata della locazione è stabilita in 6 anni tacitamente rinnovabili alla prima scadenza, per un canone annuale di circa 30mila euro

Regione Liguria conferma l'impegno di spesa sino al 2028 per la sede istituzionale di rappresentanza a Bruxelles. Si tratta del contratto di locazione avviato dal dicembre 2016 per tre locali al quarto piano presso la sede istituzionale di Bruxelles di proprietà della Regione Piemonte, al 62 di Rue du Trone.

La durata della locazione è stabilita in 6 anni tacitamente rinnovabili alla prima scadenza, per un canone annuale di circa 30mila euro. Attraverso un decreto dirigenziale la Regione Liguria autorizza la spesa complessiva di circa 185mila euro a favore della Regione Piemonte per il pagamento del canone di locazione e delle spese di utilizzo degli arredi per i locali di Bruxelles dal 23 dicembre 2022 al 22 dicembre 2028.