La "profezia" di Pruzzo a We Are Genoa: "Vedrei bene Asllani. E farei un tentativo per Gatti"
di Redazione
"Butto lì due nomi, Gatti della Juventus per la difesa e Asllani dell'Inter per il centrocampo. Si può alzare il telefono e provare a chiedere un "favore" in prestito a Ottolini, che è stato al genoa e poi a Marotta visto che con Carboni non è andata bene".
E' la profezia di Roberto Pruzzo a A We Are Genoa. in onda su Telenord. Poi Asllani, attualmente in prestito al Torino, è davvero entrato nell'orbita del club rossoblù.
Vi proponiamo un estratto della trasmissione, l'intero programma è disponibile on demand sul sito telenord nella sezione appositamente dedicata a We Are Genoa.
Ecco la video intervista.
