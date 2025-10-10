“La Liguria e il Mare”: piccola pesca e sostenibilità tra passato, presente e futuro

Giovedì 2 ottobre alle ore 15.30 si terrà il convegno “La Liguria e il mare – dal presente al passato per pianificare il futuro”, un appuntamento dedicato all’analisi della piccola pesca nel Mar Ligure e alla sua sostenibilità ambientale, socio-culturale ed economica. L’evento, organizzato da Accademia Ligure di Scienze e Lettera in collaborazione con l’Università di Genova, intende offrire uno sguardo multidimensionale su un settore fondamentale per il territorio ligure e per l’equilibrio dell’ecosistema marino.

Una risorsa da tutelare con lo sguardo rivolto alla storia - L’intervento principale si concentrerà sugli aspetti normativi, operativi e culturali legati alla piccola pesca, evidenziando come, anche nel passato, pur in assenza di tecnologie moderne e di uno sfruttamento intensivo delle risorse marine, fosse già presente una consapevolezza ecologica. Le comunità costiere liguri, infatti, adottavano pratiche tradizionali volte alla conservazione delle risorse alieutiche, dimostrando una precoce sensibilità verso l’equilibrio tra uso e tutela del mare.

Questa analisi retrospettiva si affianca a una riflessione sulle sfide attuali: regolamentazione europea, sostenibilità economica dei piccoli pescatori, impatto dei cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e ruolo della ricerca scientifica nella gestione delle risorse marine.

Relatori e moderazione d’eccellenza - A moderare l’incontro sarà Mario Pestarino, Presidente dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, promotrice dell’iniziativa.

Interventi di due esperti di rilievo nel panorama scientifico e accademico: - Paolo Guidetti, biologo marino del Genoa Marine Center presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), noto per le sue ricerche sulla conservazione marina e sulla gestione sostenibile della pesca.

Andrea Zanini, docente dell’Università di Genova, che offrirà un contributo storico e socio-economico sul ruolo della piccola pesca nella costruzione dell’identità e della resilienza delle comunità costiere.

