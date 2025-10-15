Cultura

La Liguria e il mare: i convegni di Accademia Ligure di Scienze e Lettere

di Anna Li Vigni

Ricerca e strategie per proteggere l'ambiente marino da cui tutto ebbe inizio

La Liguria, con il suo stretto legame al mare, è al centro dei convegni promossi dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Ricercatori ed esperti si confrontano su strategie innovative per la tutela dell’ambiente marino, culla della vita del pianeta. Un’occasione per riflettere sul passato e agire per il futuro.

