La Guardia Costiera di Genova soccorre cinque ragazzini su tavole sup

Questo pomeriggio cinque ragazzini di età compresa fra 14 e i 16 anni sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Genova: i giovani, in evidente difficoltà a causa del mare mosso, si trovavano su due tavole “sup” a circa 300 metri dalla costa, davanti a Murcarolo a Nervi. La segnalazione è stata fatta da un bagnante in spiaggia: subito sono scattati i soccorsi attraverso l'attivazione del dispositivo di emergenza con la motovedetta Search and Rescue CP 830.

Il “sup”, acronimo di stand up paddle, è una variante del surf molto in voga tra i giovani: anziché cavalcare le onde, come nel surf tradizionale, in questo sport si rema, in posizione eretta, con una apposita pagaia.