La fiamma olimpica di Milano-Cortina fa tappa all'ospedale Gaslini

All’Istituto Giannina Gaslini è arrivata oggi la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, per una tappa simbolica che coinvolge l’ospedale, i piccoli pazienti e la città. Dalle 9.15 il percorso ha preso il via davanti al Padiglione 16, dove ha fatto il suo ingresso la Lanterna Olimpica portata dall’ambassador del Gaslini Vanni Oddera, che è entrato in moto, attraversando i corridoi del piano terra fino al reparto di Neurogastro.

Nel reparto, nella sala giochi, i bambini sono stati accolti dalle Principesse della mototerapia, tra giochi e doni pensati per i piccoli degenti. Intorno alle 10.00, nello spazio esterno davanti al Padiglione 16, dalla Lanterna è stata vaccesa la Torcia Olimpica

A turno, due tedofori l'hanno portata lungo i viali dell’ospedale in un breve ma significativo percorso simbolico, fino all’uscita lato mare, al Padiglione 13. Alle 10.30 la Fiamma è poi partita per proseguire il suo viaggio verso il Ponente ligure.

All’iniziativa hanno partecipato il presidente dell’Istituto Edoardo Garrone, il direttore generale Renato Botti, la sindaca di Genova Silvia Salis e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò. Un momento di festa e condivisione che unisce lo spirito olimpico alla quotidianità dell’ospedale pediatrico genovese.

