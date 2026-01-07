La Fiamma Olimpica accende Genova: venerdì il passaggio della torcia e il Villaggio al Porto Antico

Venerdì 9 gennaio Genova sarà protagonista del Grande Viaggio della Fiamma Olimpica, ospitando la tappa finale ligure del percorso iniziato il 26 novembre a Olimpia antica, in Grecia. Dopo il passaggio di testimone ad Atene, la Fiamma è arrivata in Italia il 6 dicembre e ha intrapreso un tour di 60 tappe attraverso tutte le regioni e le province italiane, che si concluderà a Milano il 5 febbraio, alla vigilia dell’apertura ufficiale dei XXV Giochi olimpici invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio.





A Genova, la cerimonia prenderà il via nel pomeriggio dalla suggestiva Chiesa di Boccadasse: attorno alle ore 17, la torcia partirà lungo un percorso di circa 600 metri e attraverserà alcune delle vie e piazze più iconiche della città, tra cui Corso Italia, Viale Brigate Partigiane, Via Cadorna, Via XX Settembre, Piazza De Ferrari, Piazza della Nunziata, Via Balbi, Stazione Marittima e Via Gramsci, prima di approdare al centro storico. Il percorso culminerà verso le 19 al Porto Antico, dove sarà allestito il Villaggio Olimpico a Calata Mandraccio, aperto al pubblico dalle 17, con animazione, musica e spettacoli di danza a cura di Eni e Coca-Cola, oltre a momenti istituzionali e interventi di sportivi locali.





Saranno circa 70 tedofore e tedofori, tra atlete e atleti olimpici e paralimpici, a passarsi la torcia lungo il percorso fino al Porto Antico, rendendo la cerimonia un evento partecipato e simbolico, capace di coniugare sport, cultura e intrattenimento. Il Villaggio resterà animato fino alle 19.30, con l’arrivo dell’ultimo tedoforo e la chiusura della manifestazione, che celebra l’arrivo della Fiamma e anticipa l’emozione dei Giochi invernali.

