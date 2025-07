La 'Dolce Vita' ligure conquista il Giappone, grande interesse a Expo 2025

La Liguria si presenta al pubblico giapponese con la sua Dolce Vita: panorami, tradizioni e gusto hanno conquistato stampa e operatori del turismo durante la giornata di promozione organizzata al Padiglione Italia di Expo Osaka 2025.

Turismo giapponese – Nel 2024 i viaggiatori italiani in Giappone sono aumentati dell’11,3%, ma la tendenza più rilevante riguarda il movimento inverso: la Liguria si prepara ad accogliere un flusso crescente di turisti giapponesi, con una previsione di incremento del 31%. In particolare, Genova, Rapallo e Portovenere si confermano mete molto amate, apprezzate da oltre l’80% dei viaggiatori nipponici, specialmente da coppie e famiglie. L’anno scorso i turisti giapponesi hanno speso in Liguria 4,5 milioni di euro.

Attrattive liguri – I visitatori giapponesi si mostrano particolarmente interessati ai borghi costieri, alle passeggiate panoramiche e alla storia della regione, più che alle spiagge, non essendo tradizionalmente amanti dell’abbronzatura. Cultura, arte, gastronomia e paesaggio rappresentano i principali motivi di attrazione. Un pubblico sempre più curioso e sensibile alla qualità, che trova nella Liguria un’offerta coerente con le proprie aspettative.

Incontri istituzionali – All’evento sono intervenuti Massimiliano Nannini, capo di gabinetto della Regione Liguria, e una rappresentante dell’Ente Nazionale del Turismo Italiano con sede a Tokyo. A margine dell’incontro, i partecipanti hanno potuto osservare la maestria del liutaio Salvatore Scalia, in una dimostrazione molto apprezzata.

Installazioni immersive – Giuliana Vano, in rappresentanza dell’Agenzia In Liguria, ha illustrato l’installazione “Ligurians Artist of Living”, composta da quattro ledwall posizionati all’interno del Padiglione Liguria. “Mostriamo il nostro saper fare – ha detto – mostrando la Liguria anche attraverso immagini della costa, dei palazzi storici, della gastronomia. Perché scegliere la Liguria? Perché qui si può vivere la nostra Dolce Vita”.

Territorio e clima – La presentazione ha fornito al pubblico giapponese anche una panoramica geografica: la Liguria è suddivisa in quattro province, confina a ponente con la Francia e ospita le famose Cinque Terre, in provincia della Spezia. “La maggior parte dei turisti – ha spiegato Vano – viene per la nostra costa: 33 località hanno ottenuto la Bandiera Blu, simbolo di eccellenza ambientale”. Il clima mite permette attività outdoor tutto l’anno, dalle immersioni al trekking.

Parchi e natura – Oltre al Parco Nazionale delle Cinque Terre, la Liguria può contare su otto parchi regionali e numerose riserve e aree protette, che valorizzano una rete di 5.000 km di percorsi per mountain bike e camminate. Il patrimonio naturale si unisce a quello culturale per offrire un’esperienza completa.

Cultura e artigianato – L’offerta turistica ligure comprende itinerari storici e culturali, con attenzione alle botteghe storiche e alle produzioni artigianali. È stato citato l’esempio della filigrana di Campo Ligure, ma anche le ceramiche, i damaschi, i velluti, la lavorazione dei mortai e dei testi per la farinata. Un’importante rivista giapponese ha recentemente dedicato uno speciale alla sedia chiavarina, segno dell’interesse crescente per la manifattura locale.

Matrimoni e Rolli – Vano ha anche evidenziato il +12% di richieste da parte di stranieri che scelgono la Liguria come location per matrimoni. Tra le eccellenze culturali, i Palazzi dei Rolli: 42 dimore nobiliari genovesi dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, che formano un vero museo a cielo aperto.

Gastronomia ligure – L’incontro si è concluso con una panoramica sui prodotti dell’agroalimentare: il pesto, l’olio d’oliva e il vino prodotto con “agricoltura eroica” su terrazzamenti impervi. Non sono mancati riferimenti alla focaccia, ai corzetti, alla farinata e ad altri sapori simbolo dell’identità regionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.