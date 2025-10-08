La casa della cura e dell'amicizia: progetto di convivenza solidale per gli anziani
di Simone Galdi
Un modello innovativo di abitare condiviso, dove la solitudine lascia spazio alla compagnia e alla cura reciproca
"La casa della cura e dell’amicizia" svela a Telenord un progetto di convivenza solidale per anziani, dove assistenza, autonomia e relazioni umane si intrecciano per offrire una vita dignitosa e attiva anche nella terza età. Un modello innovativo di abitare condiviso, dove la solitudine lascia spazio alla compagnia e alla cura reciproca.
