La casa della cura e dell'amicizia: progetto di convivenza solidale per gli anziani

di Simone Galdi

Un modello innovativo di abitare condiviso, dove la solitudine lascia spazio alla compagnia e alla cura reciproca

"La casa della cura e dell’amicizia" svela a Telenord un progetto di convivenza solidale per anziani, dove assistenza, autonomia e relazioni umane si intrecciano per offrire una vita dignitosa e attiva anche nella terza età. Un modello innovativo di abitare condiviso, dove la solitudine lascia spazio alla compagnia e alla cura reciproca.

