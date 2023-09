L'ultimo saluto a Giorgio Napolitano: martedì i funerali di Stato alla Camera con una cerimonia laica

Giorgio Napolitano si è spento ieri a Roma, all'età di 98 anni, nella Clinica Salvator Mundi, al Gianicolo. L'ex Capo di Stato era ricoverato da 4 mesi. Accanto a lui, c'era la famiglia e il consulente per la comunicazione, amico di una vita, Giovanni Matteoli. Gli avevano staccato le macchine, che gli servivano per respirare, all'inizio della settimana. Cronisti e cameramen erano in fila di fronte alla sua abitazione in attesa di notizie. Le forze dell'ordine, vigilavano sugli ingressi.

I due figli Giulio e Giovanni, insieme alla moglie Clio Maria Bittoni, 89 anni, sono andati a trovarlo quasi ogni giorno dal suo ricovero. In questi ultimi giorni, molti i messaggi di conforto e vicinanza che gli sono arrivati, primo tra tutti quello del Papa. «Vi esorto a un pensiero per il presidente Napolitano che è in gravi condizioni di salute - era stato l'appello di Francesco ai fedeli durante l'udienza generale - che lui abbia conforto, questo servitore della patria». Dal Capo di Stato Mattarella al Papa insieme con i capi di Stato del mondo, tutti si uniscono al cordoglio per la sua scomparsa.

Giorgio Napolitano lascia indubbiamente un vuoto dietro di sè, ma può dire di aver vissuto una vita lunga e ricca di eventi. È stato il primo esponente del Partito comunista italiano che sia diventato Capo dello Stato ed è stato è stato il primo Presidente rieletto una seconda volta.

Domani alle 10 il presidente della Repubblica in carica, Sergio Mattarella e il presidente del Senato, Ignazio La Russa saranno presenti alla camera ardente, dalle 11 poi sarà accessibile a tutti dalle 11 fino alle 19 e poi dalle 10 alle 16 di lunedì. I funerali si terranno poi martedì alla Camera in forma laica.

Sono arrivate anche le condoglianze del presidente russo Putin a Mattarella: «Caro signor Mattarella, voglia accettare le mie più sentite condoglianze per la morte dell'ex presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano».