L'odontoiatria moderna, come la tecnologia cambia il modo di curare i pazienti
di Maurizio Michieli
L'odontoiatria moderna, come la tecnologia cambia il modo di curare i pazienti è il filo conduttore dell'ultima puntata di Salute Sanità, in onda su Telenord e telenord.it.
L'odontoiatria moderna è un approccio integrato e tecnologicamente avanzato che va oltre la semplice cura dei denti, includendo l'estetica del sorriso e del viso, con trattamenti meno invasivi, più rapidi e confortevoli, grazie a strumenti come scanner intraorali, intelligenza artificiale e stampa 3D, puntando sempre più sulla prevenzione e sulla personalizzazione del percorso terapeutico per migliorare salute e autostima del paziente.
In studio, con il dottor Andrea Ruggiero, abbiamo parlato anche di come funziona l'implantologia guidata, della sedazione cosciente e del futuro della professione.
Ecco la video intervista integrale.
