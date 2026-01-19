L'odontoiatria moderna, come la tecnologia cambia il modo di curare i pazienti è il filo conduttore dell'ultima puntata di Salute Sanità, in onda su Telenord e telenord.it.

L'odontoiatria moderna è un approccio integrato e tecnologicamente avanzato che va oltre la semplice cura dei denti, includendo l'estetica del sorriso e del viso, con trattamenti meno invasivi, più rapidi e confortevoli, grazie a strumenti come scanner intraorali, intelligenza artificiale e stampa 3D, puntando sempre più sulla prevenzione e sulla personalizzazione del percorso terapeutico per migliorare salute e autostima del paziente.

In studio, con il dottor Andrea Ruggiero, abbiamo parlato anche di come funziona l'implantologia guidata, della sedazione cosciente e del futuro della professione.

Ecco la video intervista integrale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.