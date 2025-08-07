L'economia dell'entroterra genovese tra legno, acqua ed eccellenze in onda su Telenord

Itinerari nel cuore della Liguria. Immagini, volti, voci, per scoprire e riscoprire l'entroterra, un territorio che conserva impronte storiche e che allo stesso tempo ha lanciato un radicale processo di rivitalizzazione sociale, culturale e produttivo.

Viaggiare e raccontare, sono il filo conduttore nell’esplorazione di un territorio meraviglioso e insieme riservato, che però comprende il bisogno di allargare i propri confini e permettere una conoscenza più diffusa, anche a livello internazionale.

Un itinerario televisivo a misura d’uomo, a volte lento, a volte più rapido lasciandosi cullare dalle curve di strade secondarie fino alla scoperta di un luogo, della sua storia, della sua gente e della realtà produttive, turistiche e culturali.

Sono tutti elementi della prima visione in onda giovedì 7 agosto dalle 20.30 su Telenord e telenord.it con protagonisti borghi quali Rovegno, Campoligure (nella foto) e Favale di Malvaro alla scoperta di storie, tradizioni, bontà locali e produzioni di nicchia. Documentari in collaborazione con Fondazione Carige e Movimento Cristiano Lavoratori Liguria per un'operazione che racconterà una porzione di Liguria tra le più affascinanti dell'intera regione.

