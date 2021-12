L'assessore Bordilli a Telenord: "Bonus unico per rilanciare il centro storico"

di Redazione

L'intervento a Fuori Rotta: "Chi vuole venire a lavorare qui lo usi. 8 milioni sul commercio e sui laboratori non sono mai stati dati in passato".

"Un bonus per rivitalizzare il centro storico di Genova". L'assessore comunale Paola Bordilli crede fortemente in questa idea volta proprio a portare sempre più commercianti a lavorare nel centro della città.

"Vale per realtà nuove ma anche per quelle che vogliono duplicarsi - ha detto negli studi di Telenord - si tratta di un bonus di 500 e di 1000 euro. Se si viene qui a lavorare questo è un bonus fondamentale, 8 milioni sul commercio e sui laboratori non sono mai stati dati in passato".