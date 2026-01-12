L'alpinista Lavaggi racconta l'avventura in Pakistan

Gli Amici dell’Acquario di Genova riprendono l’attività, dopo la pausa natalizia, il 14 gennaio con un Mercoledì Scienza dal titolo “In Pakistan sulla montagna di luce”.

L’appuntamento, presso l’Auditorium dell’Acquario alle ore 17, sarà con Marco Lavaggi, genovese, socio della sezione ligure del CAI, che ha cominciato a scalare le montagne in solitaria da giovanissimo, terminati i corsi di avviamento all’alpinismo.

Nel corso dell’incontro l’alpinista genovese presenterà la sua nuova avventura internazionale. Dopo aver visitato diverse zone del globo, ha scelto il Pakistan per poter vedere con i propri occhi il Karakorum, un’area montuosa selvaggia che comprende molte vette di 7000-8000m. L'obiettivo era rivolto a una cima in particolare, quella conosciuta come il Golden Peak. Una montagna di 7027m che, al momento del suo arrivo al campo base, presentava una situazione inaspettata: le condizioni della montagna non erano buone e due settimane prima due alpinisti giapponesi erano morti durante la traversata della cresta tra il campo 1 e il campo 2.

Fino a quel momento nessuno era ancora riuscito a raggiungere la vetta. L’amicizia e l’unione tra Lavaggi e alcuni alpinisti ha avuto un ruolo chiave in questa spedizione.

Recentemente Marco Lavaggi è stato premiato dal CAI Sezione Ligure, con un riconoscimento per le sue imprese, per la conquista di molte vette anche extraeuropee in condizioni estreme.

Gli Amici dell’Acquario in 30 anni di instancabile attività hanno organizzato oltre 900 Mercoledì Scienza: ogni mercoledì, alle 17, da ottobre a giugno, presso l’Auditorium dell’Acquario, l’Associazione continua a proporre gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza, non necessariamente esperti, temi sempre nuovi e interessanti.









