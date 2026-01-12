Fantasticamente: a Sestri Levante bambini protagonisti

Tornano a Sestri Levante gli attesissimi appuntamenti di Fantasticamente, il ciclo di letture dedicate ai bambini e alle loro famiglie che, con gennaio, si arricchisce di una grande novità: un laboratorio creativo che affianca e completa il momento della lettura.

Dal prossimo incontro, infatti, le storie non si ascoltano soltanto, ma prendono forma attraverso attività creative pensate per stimolare fantasia, emozioni e manualità. Dopo le letture, i piccoli partecipanti saranno coinvolti in un breve laboratorio ispirato ai libri proposti, un’occasione per sviluppare immaginazione e motricità fine, esprimere le proprie emozioni e rafforzare autostima e fiducia in sé.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 17.00, ogni mercoledì presso la Biblioteca Fascie Rossi, ogni giovedì presso la Biblioteca del Mare, dal 14 al 29 gennaio. La partecipazione è libera e gratuita. Le attività sono curate da Nicoletta Salamone, educatrice ed esperta in letteratura per l’infanzia.

Gli appuntamenti di Fantasticamente, rivolti a bambini e famiglie, rientrano nel progetto nazionale Nati per Leggere, che promuove la lettura condivisa fin dalla prima infanzia come esperienza fondamentale per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per rafforzare la relazione tra genitori e figli.





