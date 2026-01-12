Genova, : "Ripensare il museo", il volume di Domenica Primerano al Museo Diocesano

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 17.30, il Museo Diocesano ospita la presentazione del volume Ripensare il museo. Il Museo Diocesano Tridentino, 1989–2021 di Domenica Primerano, edito da Silvana Editoriale. L’autrice dialogherà con Giacomo Montanari, Assessore alla Cultura del Comune di Genova, e Paola Martini, Conservatore del Museo Diocesano di Genova.





L’incontro prende spunto da alcune domande centrali per il presente: quale ruolo può avere oggi un museo ecclesiastico in una società in continua trasformazione? In che modo può diventare un agente attivo di cambiamento culturale e sociale e dialogare con comunità sempre più plurali, composte da culture e fedi diverse?





Per affrontare questi temi, il volume sceglie come caso di studio il Museo Diocesano Tridentino, istituzione fondata nel 1903, chiusa durante la Prima guerra mondiale e riaperta nel 1963. A partire dal 1989 il museo ha conosciuto una nuova stagione, segnata da un progressivo rafforzamento della propria identità e del proprio ruolo nel panorama culturale.





Scelte museografiche e museologiche consapevoli, attività di ricerca, catalogazione e cura delle collezioni, il potenziamento delle proposte espositive ed educative, il dialogo con l’arte contemporanea e un metodo di lavoro fondato su competenza, rigore e ascolto hanno accompagnato un percorso di crescita affrontato con coraggio e apertura al cambiamento.





Tra saggio e narrazione autobiografica, Domenica Primerano – che ha lavorato per oltre trent’anni al Museo Diocesano di Trento, dirigendolo – racconta la sfida di superare i pregiudizi che spesso circondano i musei ecclesiastici, trasformandoli in luoghi di relazione e condivisione. L’esperienza come Presidente dell’Associazione Musei Ecclesiastici Italiani (2015–2020) amplia inoltre lo sguardo sul complesso rapporto tra la Chiesa e i musei di sua proprietà.





Come osserva Tomaso Montanari, Ripensare il museo è "una narrazione particolarmente godibile, a tratti avvincente", capace di restituire – nelle parole di Simona Bodo – l’immagine di un museo che "si ripensa e si trasforma, come un corpo vivo fatto di persone, storie, incontri e scambi".





Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.