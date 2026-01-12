Palazzo Ducale rende omaggio a Camilleri

Lo scorso 6 settembre avrebbe compiuto cent’anni Andrea Camilleri, un gigante del teatro, della televisione e della letteratura italiana al quale è strettamente legata, anche, la nascita di Lunaria Teatro. Proprio per questo la compagnia diretta da Daniela Ardini, che di Camilleri fu allieva, rende omaggio al grande autore siciliano con un evento a lui dedicato nell’ambito di Lunaria a Levante, sabato 17 gennaio alle 18 alla Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, che vedrà sul palco la stessa Ardini, Pietro Montandon e Paolo Portesine.



"Una scelta doverosa, nel ricordo di una figura che per la nostra compagnia teatrale è stata un autentico maestro, al quale dobbiamo riconoscenza e affetto", spiega Ardini, che seguì per tre anni le lezioni di regia tenute all’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D’Amico da colui che sarebbe troppo riduttivo definire come il padre di Montalbano. "Persona generosissima – ricorda –, l’insegnante Camilleri non si limitò alla trasmissione di teorie e pratiche registiche, ma ci aiutò concretamente nella messa in scena di Lunaria di Vincenzo Consolo, spettacolo che con Giorgio Panni rappresentammo in prima mondiale nel 1986 e a cui la nostra compagnia, che quest’anno celebra i quarant’anni, deve il nome".



"Aprire insieme a Camilleri lo scrigno di quel testo che poi ha dato il nome alla nostra realtà teatrale – prosegue ancora Ardini – è il gesto distintivo che ha contrassegnato i rapporti col maestro del quale, in tempi più recenti e in linea diretta con le nostre scelte artistiche, abbiamo realizzato Maruzza Musumeci e I quattro Natali di Tridicino insieme a Pietro Montandon, che li ha adattati e interpretati".



L'omaggio di sabato alterna brani da diverse opere in prosa e in versi, scelti con il sorriso della leggerezza, attraversando temi portanti della poetica di Andrea Camilleri quali la Sicilia, il mare e, naturalmente, le donne.





