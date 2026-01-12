Genova,: “Cercando Monica amando”, al Teatro Garage un omaggio a Monica Vitti

Venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 21 il Teatro Garage ospita Cercando Monica amando, spettacolo scritto da Ilaria Agostini e interpretato da Danila Stalteri e Massimiliano Vado, dedicato alla vita e alla carriera di Monica Vitti, una delle figure più amate e rappresentative del cinema italiano.





Lo spettacolo è un viaggio emotivo e artistico alla scoperta – e riscoperta – della grande attrice e della donna che ha saputo incarnare, come poche, le contraddizioni e le trasformazioni del suo tempo. Un omaggio che conduce il pubblico attraverso luoghi interiori, ricordi, emozioni e pensieri che hanno segnato il suo percorso umano e professionale.





Attraverso immagini, parole e suoni, Cercando Monica amando restituisce momenti iconici della carriera di Monica Vitti, celebrandone non solo il talento straordinario, ma anche la capacità unica di raccontare la fragilità e la forza femminile con profondità, ironia e autenticità.





Il racconto si arricchisce di riferimenti ai suoi film più celebri e di citazioni tratte da scritti e interviste, comprese quelle realizzate da Oriana Fallaci ed Enzo Biagi. Ne emerge un ritratto sfaccettato che attraversa l’introspezione più profonda e la comicità più brillante, svelando il lato giocoso, curioso e libero di un’artista capace di rinnovarsi continuamente.





"Monica Vitti è stata una donna che ha saputo vivere intensamente il proprio tempo, dando voce a un’intera epoca – dichiara l’autrice Ilaria Agostini –. Nel nostro spettacolo esploriamo il suo impatto sul cinema e sulla società: dal rapporto intimo con il mare alle improvvise esplosioni di comicità, fino al suo amore per il western. La cerchiamo per ritrovare il suo sguardo sul mondo, insieme profondo e leggero, disperato e gioioso, e la sua straordinaria capacità di rendere autentico ogni ruolo".





Lo spettacolo fa parte del Circuito “Spirali”, progetto che unisce il Teatro Garage al Teatro dell’Ortica di Genova, al Teatro Cattivi Maestri di Savona, al Sipario Strappato di Arenzano e al Teatro delle Udienze di Finale Ligure, con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale e la creazione di una rete teatrale ligure sempre più ampia.

