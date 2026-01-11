Rovegno, la provocazione del sindaco Isola a Telenord: "Faremo nascere piantagioni di caffè in paese"

Il ponte (nella foto) segna il confine tra Rovegno e Fontanigorda. I due paesi saranno protagonisti della nuova puntata di Benvenuti in Liguria prevista per mercoledì sera ore 20.30 su Telenord.

Nel primo centro della Valtrebbia, tra i vari focus anche quello di una storica torrefazione che lavora caffè brasiliano. Lì, la provocazione lanciata dal primo cittadino, Giuseppe Isola, davanti alle telecamere tv: "Ci sarebbero le condizioni per coltivare direttamente qui il caffè, capisco che possa sembrare un'idea bizzarra ma ci saranno sorprese e non solo risate".

Non è dato sapere a quella zona stia pensando il sindaco per portare il caffè in Valtrebbia, tuttavia, Rovegno sta attendendo in questi mesi il rilancio di un ulteriore progetto imprenditoriale: quello del ripristino delle acque minerali con un intervento superiore ai due milioni di euro.

