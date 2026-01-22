Juve Stabia - Virtus Entella si disputerà a porte chiuse

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio "Juve Stabia - Entella", valido per il campionato di Serie B di calcio, in programma sabato 24 gennaio, presso lo stadio "R. Menti" di Castellammare di Stabia (Napoli), la disputa della gara in assenza di spettatori.

Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive dello scorso 20 gennaio e conforme proposta della Questura di Napoli, "che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica".

