JEM, la party band genovese che accende le piazze del Nord Italia

Nati nel 2020, in pieno lockdown, gli JEM sono diventati in pochi anni un punto di riferimento della scena Live Party Dance ligure. Una band di sette elementi che porta sul palco uno spettacolo completamente dal vivo, tra grandi successi e inediti pensati per far ballare pubblici di tutte le età.

Origini – Il progetto IJEM prende forma da un’idea di Joshua Ray, ex speaker radiofonico e animatore, inizialmente come trio. I riscontri positivi nei locali spingono la formazione a crescere fino all’attuale assetto completo, capace di sostenere lunghe maratone musicali live.

Il format – Il repertorio spazia dalle top hit italiane e internazionali dagli anni ’70 ai 2000, passando per le iconiche sigle dei cartoni animati anni ’80 e ’90. Accanto alle cover, trovano spazio anche inediti originali: veri e propri “tormentoni estivi”, uno dei quali è atteso per l’estate 2025.

Lo spettacolo – Ogni concerto è costruito come un’esperienza immersiva: coreografie, interazione continua con il pubblico, giochi di luce e una regia sonora curata da un fonico dedicato. Non mancano momenti pensati anche per i più piccoli, coinvolti direttamente sul palco.

I protagonisti – Sul fronte vocale spiccano Joshua Ray e Marilyn Faith, frontwoman con una solida formazione musicale e numerose esperienze teatrali e televisive, affiancati dalla vocalist Nikita. La sezione ritmica e musicale è composta da musicisti professionisti con un lungo curriculum live.

Live tour – La tournée estiva parte a maggio e si chiude a settembre, toccando piazze, festival ed eventi privati in Liguria e nel Nord Italia. Ogni data è pensata come un evento unico, senza l’uso di basi o supporti preregistrati.

Identità – “Una vera band che suona rigorosamente dal vivo”, rivendicano gli IJEM, puntando su energia, professionalità e capacità di adattare lo show a contesti diversi, dai grandi eventi alle feste private.

