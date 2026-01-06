Attualità

Ittiturismo, la formula per salvare gli ultimi pescatori: i segreti mercoledì dalle 20.30

di Gilberto Volpara

39 sec

La storia di un giovane arenzanese

Ittiturismo, la formula per salvare gli ultimi pescatori: i segreti mercoledì dalle 20.30
Banca Occhi Lions

 

"Il menu è fisso e si basa sul pescato del giorno, il pesce è freschissimo e cucinato in modo esemplare". Lo leggi all'entrata del locale a due passi dal cinema di Arenzano.

 

Una gestione familiare che si suddivide tra le imbarcazioni che stazionano nel porto della cittadina del ponente genovese e la cucina dell'esercizio commerciale nel cuore del borgo.

 

"Oltre alla vendita diretta in banchina, qui lavoriamo il risultato della nostra fatica in mare. La formula dell'ittiturismo è forse l'unica modalità per dare un futuro a un settore martoriato dalla burocrazia" spiegano i protagonisti guardando i monti ancora imbiancati dalla neve dicembrina.

 

Lo rivelano nel corso di Benvenuti in Liguria, la trasmissione del mercoledì sera di Telenord in onda dalle 20.30 del 7 gennaio. 

 

 

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagramsu Youtube e su Facebook.

Tags:

arenzano pesca benvenuti in liguria

Condividi: