Ittiturismo, la formula per salvare gli ultimi pescatori: i segreti mercoledì dalle 20.30

"Il menu è fisso e si basa sul pescato del giorno, il pesce è freschissimo e cucinato in modo esemplare". Lo leggi all'entrata del locale a due passi dal cinema di Arenzano.

Una gestione familiare che si suddivide tra le imbarcazioni che stazionano nel porto della cittadina del ponente genovese e la cucina dell'esercizio commerciale nel cuore del borgo.

"Oltre alla vendita diretta in banchina, qui lavoriamo il risultato della nostra fatica in mare. La formula dell'ittiturismo è forse l'unica modalità per dare un futuro a un settore martoriato dalla burocrazia" spiegano i protagonisti guardando i monti ancora imbiancati dalla neve dicembrina.

Lo rivelano nel corso di Benvenuti in Liguria, la trasmissione del mercoledì sera di Telenord in onda dalle 20.30 del 7 gennaio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.