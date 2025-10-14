ITS per il turismo: una scuola innovativa con il 90% di occupazione tra i diplomati
di Carlotta Nicoletti
In Liguria, l’ITS turismo si conferma ambito promettente, grazie alla vocazione turistica del territorio e alla crescente richiesta di figure specializzate
Chiara Rosatelli, direttrice per la Liguria degli ITS dedicati al settore turistico, è intervenuta a Telenord per raccontare il successo di un modello formativo sempre più apprezzato dai giovani e dalle imprese.
“Parliamo di percorsi altamente professionalizzanti – spiega Rosatelli – che offrono una formazione concreta e mirata, in linea con le reali esigenze del mercato del lavoro”.
Gli Istituti Tecnici Superiori rappresentano oggi un’alternativa efficace all’università, con un tasso di occupazione che sfiora il 90% già a pochi mesi dal diploma. In Liguria, l’ITS per il turismo si conferma come uno degli ambiti più promettenti, grazie alla forte vocazione turistica del territorio e alla crescente richiesta di figure specializzate nel settore.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie