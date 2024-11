Italia e Nordafrica: una nuova alleanza economica tra porti, logistica e sostenibilità

Il Nordafrica accelera sul fronte logistico con investimenti per 12,7 miliardi di euro in dieci anni. L’Italia risponde puntando su sinergie portuali, innovazione e sostenibilità per rafforzare i legami economici tra le due sponde del Mediterraneo, come riporta Ferpress.

Investimenti – Porti come Tanger Med in Marocco e Damietta in Egitto guidano l’espansione infrastrutturale nordafricana, sostenuta da aree economiche speciali. Questi hub generano traffico e sfruttano il transhipment per rafforzare la propria competitività.

Sistema italiano – I porti di La Spezia e Marina di Carrara propongono un modello d’integrazione tra infrastrutture, zone logistiche speciali (ZES, ZLS) ed efficienza operativa. Gian Luca Agostinelli, presidente del Propeller Club, ha sottolineato l’importanza della cooperazione: “Solo condividendo know-how e pratiche sostenibili possiamo costruire una ricchezza duratura.”

Liguria protagonista – Il presidente della Regione, Marco Bucci, ha evidenziato il ruolo strategico della Liguria: “I nostri porti sono la porta d’ingresso tra Africa ed Europa, fondamentali per traffici di merci, persone e dati.”

Sfide e opportunità – Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, ha ribadito: “Il sistema portuale italiano può competere con il Nord Europa, ma serve sinergia tra le nostre Autorità portuali per evitare frammentazioni.”

Progetti futuri – Iniziative come il SouthH2 Corridor per l’idrogeno e il cavo BlueMed per le connessioni digitali posizionano l’Italia come ponte tra i due continenti. Aziende come Snam, Ansaldo Energia e Duferco stanno già investendo nel Nordafrica.

Una visione condivisa – La manifestazione “A Bridge To Africa” ha confermato che i legami tra Italia e Nordafrica sono destinati a crescere, aprendo nuove prospettive per economia, logistica e sostenibilità.