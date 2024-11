Commissione UE sollecita Slovacchia: ispezioni obbligatorie nelle gallerie della rete TEN-T

La Commissione Europea ha emesso un parere motivato alla Slovacchia per non aver eseguito le ispezioni obbligatorie nelle gallerie stradali della rete TEN-T. La Slovacchia ha ora due mesi per adeguarsi, altrimenti potrebbe rischiare il deferimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come riporta Ferpress.

Obblighi di sicurezza – Secondo la Direttiva 2004/54/CE, tutti gli Stati membri devono garantire ispezioni regolari delle gallerie di oltre 500 metri situate lungo la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) ogni sei anni. Queste verifiche puntano a prevenire incidenti e a ridurre i rischi per gli utenti, oltre a minimizzare le conseguenze in caso di emergenza.

Situazione in Slovacchia – La Slovacchia, secondo la Commissione, non ha rispettato queste scadenze, esponendo quindi gli automobilisti a possibili rischi per la sicurezza. Da qui la decisione di inviare un parere motivato, ultimo avviso prima di potenziali sanzioni.

Procedura di infrazione – La Slovacchia ha due mesi per rispondere alle richieste dell’UE e prendere le misure necessarie per conformarsi. In assenza di una risposta o di adeguamenti, la Commissione Europea potrebbe deferire il caso alla Corte di Giustizia, avviando un percorso legale che potrebbe portare a sanzioni.

Importanza delle ispezioni – “La mancanza di ispezioni regolari delle gallerie stradali espone gli utenti a potenziali rischi”, ha dichiarato la Commissione, sottolineando la necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate nelle infrastrutture chiave della rete europea.