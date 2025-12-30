Italferr: accordo con Città Metropolitana di Messina per gestione avanzata delle infrastrutture

La Città Metropolitana di Messina ha approvato, con il Decreto Sindacale n. 178 del 22 dicembre 2025, lo schema di convenzione con Italferr (Gruppo FS) per l’adozione di sistemi digitali avanzati nella progettazione, gestione e monitoraggio delle opere pubbliche. L’accordo nasce dall’esigenza dell’ente di ottimizzare tempi, costi e sicurezza nei cantieri, sfruttando le più moderne tecnologie digitali.

Italferr, driver di ingegneria digitale in Italia e nel mondo, metterà a disposizione della Città Metropolitana di Messina piattaforme integrate di information management e modelli BIM (Building Information Modeling), con i propri i sistemi evoluti unici in UE, che consentiranno di digitalizzare e governare tutte le fasi di realizzazione delle opere. La convenzione approvata fa eco alle importanti sinergie e partnership che Italferr ha attivato a servizio del Sistema Paese con realtà come Ansfisa – l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali; la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Demanio dello Stato.

Grazie a questi strumenti, progettisti e imprese potranno collaborare in modo più efficiente, riducendo gli impatti sull’ecosistema e varianti in corso d’opera. La tecnologia proposta permette inoltre un’analisi preventiva digitale della prevenzione dei rischi durante la fase costruttiva per tutte le diverse squadre di lavoro e dei macchinari, con la possibilità di affiancamento e formazione sulla sicurezza del personale da parte di Italferr.

Uno degli aspetti più innovativi dell’accordo è la centralizzazione dei dati, che consentirà all’amministrazione di realizzare infrastrutture più accessibili e affidabili, grazie anche al supporto dell’intelligenza artificiale e dei droni di Italferr. Sono previsti laboratori congiunti, incontri tecnici e studi pilota su innovazione, digitalizzazione e sicurezza.

Questa collaborazione consolida in maniera significativa il ruolo di Italferr anche nell’area dello Stretto, anche nella prospettiva del Ponte e delle connessioni alle reti TEN della UE, nel supportare amministrazioni ed enti locali nel percorso verso la modernizzazione e la digitalizzazione delle infrastrutture pubbliche, a beneficio di cittadini, imprese e territorio.

