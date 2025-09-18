Isola del Cantone: concessa la pluriclasse, i due bambini tornano a scuola in paese

La situazione era stata seguita da telenord.it a partire da lunedì scorsocon tre articoli. Una vicenda ingarbugliata dove le famiglie isolesi di due bambini di prima media avevano tenuto i figli casa nelle prime quattro giornate di scuola perchè lamentavano di non avere mezzi necessari per raggiungere il plesso di Ronco. Qui la ricostruzione.

Nelle ultime ore il lieto fine. Ad annunciarlo è direttamente Anna Rita Seghezzo, già insegnante di vallata e al fianco delle famiglie in questa battaglia: "Ringraziamo l'istituto scolastico, la preside e l'ufficio scolastico regionale per aver compreso la situazione di grave difficoltà che avrebbe gravato su questi due nuclei. Siamo davvero contenti che da domani sia apra un nuovo ciclo per Isola del Cantone e questi due bambini siano accolti con entusiasmo nell'attuale seconda media che diventa così una parziale pluriclasse, prima e seconda con la terza che resta da sola".

Per la comunità del sindaco Gian Luca Campora - che fin dall'inizio aveva posto l'accento sul disagio rispettando però la scelta iniziale del Provveditorato perchè motivata da giustificazioni didattiche - l'ulteriore sfida si giocherà la prossima stagione. L'attuale amministrazione sta impegnando risorse per rendere sempre più appetibile la struttura di Isola del Cantone con maxi investimenti su pre e post scuola, nonchè, sull'immobile, totalmente rispondente ai vari criteri di sicurezza e citato ai primi posti delle classifiche liguri sul tema. Ma, alla luce delle disposizioni di questa stagione, dovranno essere comprese le decisioni dell'Ufficio Scolastico: dalla quinta elementare potenzialmente arriveranno 10 studenti e ne usciranno 8 dalla terza media. Unica pluriclasse, due classi come quest'anno o scelte differenti?

