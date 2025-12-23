Inseguimento notturno della polizia finisce in un frontale: tre feriti a Sampierdarena

Notte movimentata a Sampierdarena, dove poco dopo le 4 del mattino si è verificato un violento incidente stradale in largo Jursè, nei pressi della rotatoria di via Pieragostini. Un’auto, che in quel momento stava tentando di sottrarsi a un controllo della polizia senza rispettare lo stop, è entrata in collisione con un altro veicolo che stava regolarmente attraversando la rotonda.





L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi: il personale del 118 è arrivato sul posto con tre ambulanze per assistere i feriti. Due persone sono state accompagnate all’ospedale Villa Scassi, mentre una terza è stata trasferita al Galliera. Tutti hanno riportato traumi giudicati di media gravità, in codice giallo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia e della polizia locale.

