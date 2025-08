Porto, insediato il nuovo Comitato di Gestione: ecco i i primi provvedimenti per Genova e Savona

Si è insediato oggi, 6 agosto 2025, il nuovo Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Il presidente Matteo Paroli ha dato il benvenuto ai nuovi membri nel corso di una seduta inaugurale che ha affrontato e approvato provvedimenti rilevanti per i porti di Genova e Savona.

Composizione del Comitato – Presenti all’insediamento l’avvocata Simona Coppola per il Comune di Genova, il dottor Mattia Minuto per il Comune di Savona e l’ammiraglio Antonio Ranieri, accompagnato dal comandante Matteo Lo Presti, per l’Autorità Marittima. Assente per impedimenti personali il rappresentante della Regione Liguria, dottor Giorgio Carozzi.

Occupazione e ricollocamenti – Approvato all’unanimità il ricollocamento di personale della Compagnia Unica di Genova (CULMV), con particolare attenzione ai lavoratori inidonei. Il provvedimento, parte del Piano di sviluppo ed efficientamento ex art. 17 della Legge 84/94, prevede per l’ultimo quadrimestre 2024 un investimento di circa 747.000 euro.

Nuovi ingressi a Savona – Accolta favorevolmente l’istanza della Compagnia Unica Lavoratori Portuali (CULP) di Savona per l'inserimento di 17 nuovi soci speciali, destinati ad affrontare l’aumento dei traffici e il ricambio generazionale. I nuovi lavoratori, under 29 e con idoneità certificata, entreranno con contratti a tempo determinato e potranno diventare soci ordinari entro cinque anni.

Tutela occupazionale – Il Comitato ha espresso parere favorevole al subingresso di Tankoa Yachts S.p.A. nella concessione attualmente detenuta da Otam S.r.l., garantendo la salvaguardia dei 18 lavoratori coinvolti e avviando un processo di riorganizzazione della cantieristica.

Energia e sostenibilità – Approvata la revoca temporanea di aree a Stazioni Marittime nel porto di Genova per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle passerelle pedonali dei ponti Colombo e Assereto. L'intervento migliorerà la copertura per i passeggeri e favorirà l'utilizzo di energia pulita in ambito portuale.

Accessi al Palacrociere – Via libera a Savona a un incremento delle aree in concessione al terminal crocieristico per realizzare una tensostruttura di accesso e una nuova rotatoria per migliorare la viabilità passeggeri.

Dichiarazioni – Il presidente Paroli ha espresso "grande soddisfazione per il clima collaborativo e costruttivo" della prima seduta, auspicando una governance coesa e orientata al futuro. Simona Coppola ha evidenziato la "determinazione ad affrontare insieme le sfide del porto". Mattia Minuto ha sottolineato "orgoglio e impegno al servizio della portualità savonese". L’ammiraglio Ranieri ha ribadito l’importanza strategica del porto di Genova a livello nazionale e internazionale.

