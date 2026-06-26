Inno nazionale in Costituzione, Balleari a Telenord: "Un riconoscimento che valorizza anche il ruolo storico di Genova"
di Stefano Rissetto
"Costituzionalizzare l'Inno significa valorizzare ulteriormente il ruolo di Genova come luogo simbolo dell'identità nazionale"
Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, intervenuto a Liguria Live su Telenord, ha espresso il proprio sostegno alla proposta di modifica dell'articolo 12 della Costituzione, presentata dalla senatrice Donatella Campione, che punta a riconoscere ufficialmente il Canto degli Italiani come Inno nazionale nella Carta costituzionale, accanto al Tricolore.
Per Balleari si tratta di un passaggio che rafforza il valore dei simboli della Repubblica e assume un significato particolare per Genova, città legata alla figura di Goffredo Mameli e Michele Novaro e già riconosciuta come Città dell'Inno Nazionale grazie a un percorso avviato con una sua mozione in Consiglio comunale e portato avanti dalle amministrazioni guidate da Marco Bucci e Pietro Piciocchi.
"Costituzionalizzare l'Inno significa valorizzare ulteriormente il ruolo di Genova come luogo simbolo dell'identità nazionale e investire sulla memoria storica e sulla trasmissione dei valori patriottici alle nuove generazioni", ha dichiarato Balleari, sottolineando l'importanza di rafforzare gli elementi che uniscono il Paese attraverso i suoi simboli e la sua storia.
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