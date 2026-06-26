Inno nazionale in Costituzione, Balleari a Telenord: "Un riconoscimento che valorizza anche il ruolo storico di Genova"

Il presidente del Consiglio regionale della Liguria, Stefano Balleari, intervenuto a Liguria Live su Telenord, ha espresso il proprio sostegno alla proposta di modifica dell'articolo 12 della Costituzione, presentata dalla senatrice Donatella Campione, che punta a riconoscere ufficialmente il Canto degli Italiani come Inno nazionale nella Carta costituzionale, accanto al Tricolore.

Per Balleari si tratta di un passaggio che rafforza il valore dei simboli della Repubblica e assume un significato particolare per Genova, città legata alla figura di Goffredo Mameli e Michele Novaro e già riconosciuta come Città dell'Inno Nazionale grazie a un percorso avviato con una sua mozione in Consiglio comunale e portato avanti dalle amministrazioni guidate da Marco Bucci e Pietro Piciocchi.

"Costituzionalizzare l'Inno significa valorizzare ulteriormente il ruolo di Genova come luogo simbolo dell'identità nazionale e investire sulla memoria storica e sulla trasmissione dei valori patriottici alle nuove generazioni", ha dichiarato Balleari, sottolineando l'importanza di rafforzare gli elementi che uniscono il Paese attraverso i suoi simboli e la sua storia.

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