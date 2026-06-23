Tagli Amt: stop a Navebus, navette e taxibus nelle zone collinari

L’estate si apre con una serie di riduzioni al trasporto pubblico genovese. Nell’ambito del piano di contenimento dei costi avviato da Amt, saranno sospesi diversi servizi oggi gestiti tramite appalti esterni, con ripercussioni soprattutto per i quartieri collinari e periferici della città.

Tra i provvedimenti più significativi figura lo stop al Navebus, il collegamento via mare tra il Porto Antico e Pegli che, soprattutto nei mesi estivi, rappresenta un’alternativa al traffico cittadino per residenti e turisti diretti verso il Ponente. La tratta, che consente di raggiungere Pegli in circa mezz’ora, sarebbe destinata a essere temporaneamente eliminata.

A essere cancellata anche la navetta del Lagaccio che collega la zona della caserma Gavoglio con via Napoli, un servizio utilizzato quotidianamente dagli abitanti del quartiere e attivo nei giorni feriali con corse ogni trenta minuti.

I tagli più rilevanti riguardano però il sistema dei taxibus, i mezzi a chiamata introdotti negli anni per garantire collegamenti nelle aree a domanda ridotta. Le sospensioni coinvolgerebbero numerose linee distribuite tra Valbisagno, Levante, Ponente e le alture cittadine, lasciando senza servizio dedicato diversi quartieri difficilmente raggiungibili dai normali autobus.

La scelta rientra nelle misure previste dal piano di risanamento economico dell’azienda, che individua nella riduzione dei servizi affidati a operatori esterni uno degli strumenti per contenere le spese. Se confermata, la manovra rischia però di incidere in modo significativo sulla mobilità di migliaia di cittadini, in particolare anziani e residenti delle zone collinari, già alle prese con collegamenti limitati.

L’ufficializzazione dei provvedimenti è attesa nei prossimi giorni, ma l’orientamento dell’azienda appare ormai definito: la crisi dei conti di Amt impone una revisione dell’offerta, con un’estate che si preannuncia particolarmente difficile per il trasporto pubblico genovese.

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