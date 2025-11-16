Influenza, l'appello (in genovese) del professor Icardi alla vaccinazione

L'appello alla vaccinazione contro l'influenza stavolta arriva in dialetto genovese e a farlo è il professor Giancarlo Icardi, direttore di Igiene del Policlinico San Martino e docente all'Università durante Scignoria! in onda su Telenord.

Ecco uno stralcio del suo divertente intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata a Scignoria!.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.