Influenza, l'appello (in genovese) del professor Icardi alla vaccinazione
di Gilberto Volpara
L'appello alla vaccinazione contro l'influenza stavolta arriva in dialetto genovese e a farlo è il professor Giancarlo Icardi, direttore di Igiene del Policlinico San Martino e docente all'Università durante Scignoria! in onda su Telenord.
Ecco uno stralcio del suo divertente intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata a Scignoria!.
