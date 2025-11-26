Influenza in anticipo di un mese: i medici di famiglia lanciano l’appello alla vaccinazione

La stagione influenzale è iniziata con largo anticipo e i medici di famiglia invitano soprattutto le persone più a rischio a vaccinarsi senza attendere oltre. L’appello arriva alla vigilia del 42° congresso nazionale della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMG), in programma da domani a Firenze.





Secondo l’European Centre for Disease Prevention and Control, la circolazione dei virus influenzali è partita con 3-4 settimane di anticipo rispetto alle ultime due stagioni, complice la diffusione della nuova variante A/H3N2 (subclade K). Il dato trova conferma nella sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, che registra un tasso di positività dell’11,2% nei campioni analizzati, un valore che lo scorso anno si era osservato solo a metà dicembre.





"Il trend è chiaro e lo conferma quanto avvenuto nell’altro emisfero", spiega il presidente SIMG Alessandro Rossi, ricordando che Australia, Nuova Zelanda e vari Paesi asiatici hanno affrontato una stagione intensa, con forte pressione sui servizi territoriali. Un segnale che spinge a ribadire l’importanza della prevenzione.





Da qui l’invito dei medici: vaccinarsi il prima possibile, soprattutto per over 65, persone con patologie croniche, donne in gravidanza, soggetti fragili e chi vive in comunità. "Ogni punto percentuale in più di copertura vaccinale significa meno complicanze, meno ricoveri e meno pressione sugli ospedali", sottolinea Tecla Mastronuzzi, responsabile Macroarea Prevenzione SIMG. "La vaccinazione resta la misura più efficace per evitare esiti gravi".

