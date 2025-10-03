Salute

Influenza, Icardi: "Ecco chi deve vaccinarsi e perché. Basta mistificazioni"

La campagna vaccinale contro l'influenza prenderà il via in Liguria il 20 ottobre e punta a raggiungere il più alto numero possibile di adesioni. Il vaccino sarà completamente gratuito per tutti, senza distinzioni di età o categorie a rischio.

Ne abbiamo parlato in studio nel corso di Liguria Live, in onda su Telenord, con il professor Giancarlo Icardi, direttore di Igiene del Policlinico San Martino e docente universitario.

Ecco il suo intervento integrale.

