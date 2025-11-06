Influenza, Bonsignore: "Noi medici ci siamo vaccinati per dare il buon esempio"

"Noi medici abbiamo scelto, come ogni, di fare questa vaccinazione antinfluenzale davanti alle telecamere per dare il buon esempio, per fare vedere a tutti che non predichiamo bene e razzoliamo male. Vaccinarsi è importante, soprattutto per le persone fragili e/o anziane e più a rischio".

Lo ha detto Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Genova. Ecco l'intervento integrale durante il LIVE di Telenord.









