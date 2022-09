Indicatori Performance Auditel, Telenord prima tv in Liguria: oltre 476 mila contatti netti ad agosto

Telenord è la prima tv della Liguria per spettatori che si sono sintonizzati su un canale tv per almeno un minuto: lo certificano gli indicatori di performance di Auditel per il mese di agosto 2022. La nostra emittente ha raggiunto 476.602 contatti netti nel periodo compreso tra il 31 luglio e il 3 settembre: nelle 5 settimane in esame, per l'Auditel, in Liguria, nessuno ha fatto meglio.

Un risultato importante per Telenord che trovate in onda sul canale 11 con le sue dodici ore di diretta, una rassegna stampa nazionale per commentare la politica e non solo, Live la mattina e il pomeriggio con tutti gli aggiornamenti dal territorio, le dirette di Stadio Goal per seguire le partite di Sampdoria, Genoa e Spezia. E ancora, oltre due ore di calcio al giorno con le edizioni del Tgn Calcio, il nostro telegiornale, in più edizioni, le trasmissioni tematiche su Genoa e Samp, un Derby del Lunedì con ospiti nazionali.

Dallo sport all'attualità passando per la politica, con il nostro Tiro Incrociato per approfondire tutti i temi regionali e nazionali. Telenord è anche sui social e sul sito per una informazione costante e aggiornata: pronti a regalarvi un prodotto sempre migliore e di qualità.