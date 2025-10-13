Indebitamento delle famiglie: a La Spezia tra i più alti tassi di accesso al credito in Italia

Secondo un’analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore e basata su dati Istat e Crif aggiornati a giugno 2025, un cittadino italiano dovrebbe in media accantonare 17 mensilità di stipendio per azzerare il proprio debito residuo, che include mutui e prestiti al consumo. Ma le differenze tra province sono significative: si passa dai quasi 30 stipendi necessari a Rimini ai 13 bastanti in città come Frosinone e Biella.

La mappa del credito evidenzia anche la differente diffusione dei prestiti tra le province, e in questo quadro la Liguria si distingue per un’alta incidenza di popolazione con rapporti di credito attivi. In particolare, La Spezia rientra tra le prime città italiane per numero di cittadini adulti con almeno un prestito attivo: oltre il 70%, una percentuale simile a quella registrata a Livorno (76,9%, la più alta), Massa, Lodi, Pisa, Cagliari e Roma.

Questo dato riflette una maggiore propensione al credito, che può essere influenzata da diversi fattori: dal costo della vita, al prezzo degli immobili, fino alla capacità di risparmio delle famiglie. La diffusione del credito, infatti, non è necessariamente un indicatore negativo: può segnalare un’economia familiare dinamica, ma anche un maggiore ricorso a prestiti per sostenere spese ordinarie o investimenti come l’acquisto della casa.

Altrove, come a Bolzano (28,3%), Trento (36,6%) e Sondrio (39,6%), la percentuale di cittadini indebitati è nettamente inferiore, segno di una minore dipendenza dal credito o di condizioni socio-economiche differenti.

Nel contesto nazionale, le regioni con i debiti medi più alti sono il Trentino Alto Adige (49.226 euro) e la Lombardia (40.294 euro), mentre in Calabria l’indebitamento medio si ferma a 19.292 euro, complice anche una bassa diffusione dei mutui.

