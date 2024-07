Incontri d'estate: a Palazzo Pallavicino c'è Matteo Bassetti con "Pinocchi in camice"

La sanità a 360 gradi. Sarà il tema affrontato nel nuovo evento della rassegna Incontri d'estate in collaborazione tra Telenord e Palazzo Pallavicino nel cuore di Genova.

Ospite dell'intervista pubblica a partire dalle 12 sarà il professor Matteo Bassetti con il suo libro "Pinocchi in camice, sulla salute non si scherza". L'occasione sarà utile per affrontare l'attualità del mondo medico tanto ligure quanto nazionale.

"Negli ultimi anni la scienza medica è stata invasa da notizie false e falsi guru. Se da un lato la rete ha democratizzato l'accesso alle informazioni, dall'altro l'uso pervasivo di internet ha contribuito, costantemente, alla disinformazione in ambito sanitario. I "pinocchi" in camice bianco sono tutti quei medici, pseudomedici, farmacisti, infermieri, nutrizionisti, osteopati che, in malafede, per facili guadagni o per ignoranza, mentono ai loro pazienti, facendo credere di poter risolvere i loro problemi con terapie che non hanno alcun fondamento scientifico" dice Bassetti.

Il resto sul palco di Palazzo Pallavicino e su Telenord.