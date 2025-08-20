Incidente sul lavoro a Vado Ligure, operaio precipita da 7 metri d'altezza nel cantiere della diga di Genova

Incidente sul lavoro a Vado Ligure, nel cantiere per la costruzione dei cassoni della nuova diga foranea nel porto di Genova. Un operaio è precipitato questo pomeriggio da un'altezza di 7 metri.

Da quanto emerso, durante le operazioni di versamento del cemento con una pompa l'uomo sarebbe stato colpito all'addome da un violento colpo d'ariete, causato probabilmente da una sacca d'aria nel tubo.

Il lavoratore, soccorso dal 118 e dalla croce rossa di Vado Ligure, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e al supporto degli enti presenti, i carabinieri impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto e il personale dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

