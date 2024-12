Incidente mortale in porto, sindacati: "Nominare subito nuovo presidente Autorità Portuale"

"Cgil Cisl Uil Genova e Liguria condannano l'ennesima tragedia sul lavoro che tocca oggi un territorio già martoriato da 20 morti nei primi dieci mesi del 2024.

Questa volta è accaduto a Genova in porto, al terminal Psa Gp, dove questa notte ha perso la vita un uomo di 52 anni investito da una ralla mentre un altro, infortunato, è stato portato al San Martino di Genova. In questi momenti concitati, in cui la comunità del lavoro è sconvolta da una tragedia di questa portata, sono state proclamate 24 ore di sciopero dalle categorie dei trasporti Filt Cgil Fit Cisl e Uiltrasporti." - lo scrivono i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL, in risposta alla tragedia che ha colpito questa notte il porto di Prà (LEGGI QUI). La nota viene firmata da Igor Magni, segretario generale Camera del Lavoro Genova, Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria, Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, Marco Granara - responsabile Ast Cisl Genova, Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria.

"Nell'attesa di conoscere la dinamica dell'incidente ci interroghiamo sulle falle del sistema di sicurezza portuale che ha coinvolto due lavoratori. - prosegue la nota - "Sul tema della sicurezza sul lavoro occorre rimettersi al tavolo istituzionale per individuare le azioni ulteriori da mettere in campo per garantire la sicurezza in ambito portuale per evitare infortuni in un settore delicato attraversato da molteplici dinamiche.

Inoltre, per Cgil Cisl e Uil occorre superare il commissariamento dello scalo genovese e procedere subito con la nomina di un nuovo Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che garantisca governo e sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori del porto.

Cgil Cgil Uil esprimono solidarietà e vicinanza alle famiglie dei lavoratori coinvolti e ai colleghi portuali."