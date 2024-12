Incidente mortale a Pra': mattinata di traffico in tilt nel ponente di Genova, lunghe code anche in autostrada

Aggiornamento ore 13.30: In graduale ripresa il flusso di viabilità urbana e autostradale: nel nodo genovese sono terminate tutte le code causate dalla manifestazione in corso sulla viabilità ordinaria nella zona portuale di Genova.

Reazione a catena dopo la tragedia che ha colpito il porto di Prà, dove nella notte un lavoratore di 52 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da una ralla.

Sciopero e manifestazione - Dopo la tragedia è scattata subito la risposta dei lavoratori del porto, che hanno indetto uno sciopero di 24 ore, partito dalle 6 di questa mattina e che durerà fino alle 6 di domani per tutti i lavoratori delle aziende ex art. 16, 17 e 18 1.84/94 e per le aziende Stazioni marittime s.p.a., ge.am s.p.a. e Fuori Muro s.p.a..

Lutto - In lutto per tutta la giornata il porto genovese, come dichiarato dai dipendenti e dal management: "ci stringiamo al dolore della famiglia: il porto rimarrà chiuso per lutto ed è stato proclamato uno sciopero di 24 ore a seguito del grave incidente.il porto rimarrà chiuso per lutto ed è stato proclamato uno sciopero di 24 ore a seguito del grave incidente."

Viabilità in tilt - Traffico paralizzato nel ponente genovese a causa della manifestazione, che ha portato alla chiusura di Lungomare Canepa: forti disagi alla viabilità nelle zone di Sampierdarena, Pegli, Prà.

Autostrade - Disagi che si ripercuotono anche sulle autostrade liguri: sulla A7 Serravalle-Genova, si registrano fino a 8 km tra Genova Bolzaneto e la barriera di Genova ovest verso Genova; sulla A10 Genova-Savona si registrano 10 km nel tratto compreso tra Genova Pra' e il bivio con la A7 verso Genova; sulla A12 Genova-Sestri Levante si registrano code tra Genova Nervi e il Bivio con la A7 verso Genova.