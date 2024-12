Città Metropolitana: bilancio e dissesto di Rondanina, la voce dell'opposizione

Seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Genova centrata sul bilancio di previsione 2025/2027. Tra le voci prioritarie, anche, alcuni temi proposti dai consiglieri di minoranza.

Il consigliere d'opposizione e sindaco di Vobbia, Simone Franceschi, dice: "Il nostro voto è stato contrario perché abbiamo voluto rappresentare come, nonostante l’importanza degli investimenti in campo, purtroppo continuiamo a registrare il mancato ascolto del territorio, cosa che un ente di secondo livello dovrebbe fare maggiormente, su temi importanti come la manutenzione ordinaria delle strade dove le risorse per taglio erba e pulizie non aumentano vanificando le minime azioni di prevenzione. Idem sul trasporto pubblico locale dove si parla da anni di integrazione tariffaria gomma rotaia, ma oramai continua a restare uno slogan nonostante Governo- Regione- CM abbiano lo stesso colore politico".

Non senza tensione, la vicenda riguardante il comune più piccolo della provincia, ossia, Rondanina.

Ancora Franceschi: "A fronte di un contenzioso tra il gestore e il Comune, lo stesso ha dovuto avviare un procedimento di dissesto finanziario per sentenze esecutive pari a 591391 euro relativamente ad avvisi di accertamento e irrogazione delle sanzioni ICI dal 2003 al 2011. Abbiamo chiesto che Città Metropolitana giunga a definire con il gestore del SII dell'Ato Centro Est Genovese, entro il 30 gennaio 2025, una moratoria sulle richieste dello stesso nei confronti del Comune di Rondanina, così da evitare il dissesto finanziario dell’ente. Inoltre, consideri la necessità di formalizzare un adeguato interpello, nelle sedi ritenute più opportune, per addivenire alla corretta applicazione del riconoscimento tariffario dell’IMU relativa gli immobili di proprietà del gestore per gli impianti in argomento, ottenendone così uniforme applicazione sul territorio. Infine, si faccia finalmente garante, oltre che degli impegni del Gestore nel rapporto con gli enti

locali, nella definizione di eventuali accordi transativi necessari a garantire la stabilità

finanziaria degli enti locali interessati".