Inchiesta specializzandi Asl, l'assessore Gratarola: "Il problema è il loro impiego nel mondo sanitario"

Sull'inchiesta che è stata aperta dall'asl1, riguardo agli specializzandi dell'ospedale Saint Charles di Bordighera, che secondo quanto è emerso da alcune indagini opererebbero senza la presenza di un tutor e senza nemmeno un'assicurazione, abbiamo intervistato l'assessore alla sanità, Angelo Gratarola. L'asl1 sta facendo le varie verifiche del caso sopratutto per via della tragica morte di una donna di 69 anni, deceduta nell'ospedale Saint Charles dopo essere stata visitata da un medico specializzando, ecco le parole dell'assessore: "Questa vicenda è in mano alla magistratura e quindi saranno loro a verificare di chi sono le eventuali responsabilità, se ce ne sono, dei medici che hanno avuto in cura la paziente che poi è deceduta".

L'assessore ha sollevato poi il problema sulla questione in generale degli specializzandi e su quale siano realmente le norme che li riguardano: "Il problema è dell'utilizzo degli specializzandi nel mondo sanitario. Gli specializzandi sono un valore aggiunto importante, senza gli specializzandi oggi, grazie al decreto Calabria e quindi grazie alla possibilità di assumere i medici dal terzo anno in avanti, molte parti del servizio sanitario sarebbero in difficoltà. Lo specializzando per quella disciplina è un medico che ha un suo percorso di formazione, e pertanto non essendo un autodidatta ha bisogno di uno o più tutor che lo seguano in questo percorso. Il tutor non è una persona che sta fisicamente appiccicata al medico informazione, ma è una persona di riferimento al quale si può rivolgere lo specializzando per dei quesiti clinici e pratici. Il tutor è individuato all'interno delle aziende sanitarie degli ospedali ed è nominato dalla direzione della scuola di specializzazione. I tutor sono medici specialisti con più esperienza e quindi sono il punto di riferimento per gli specializzandi. Lo scopo è il raggiungimento di un autonomia da parte degli specializzandi".