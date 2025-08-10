Incendio Vesuvio, anche la Liguria risponde all'emergenza
di s.g.
Quattro squadre Aib in partenza per la Campania
La Liguria scende in campo a sostegno della Campania per fronteggiare il vasto incendio che sta interessando le pendici del Vesuvio. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha attivato quattro squadre antincendio boschivo per supportare le operazioni di spegnimento. In totale sono 16 volontari AIB e 2 funzionari della Protezione Civile regionale, con compiti di coordinamento.
La chiamata - I volontari provengono da tutte e quattro le province liguri e si sono ritrovati a Santo Stefano Magra per la partenza avvenuta questa mattina, domenica 10 agosto. Le squadre saranno subito operative per collaborare con le strutture locali e contribuire alla messa in sicurezza dell'area. Grazie alle attività di cooperazione, la Protezione Civile della Regione Liguria conferma l'impegno delle squadre nella tutela dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini.
