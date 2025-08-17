Cronaca

Incendio sulle alture di Acquasanta, elicotteri gettano acqua sull'area di Punta Martin

Il rogo è partito nella notte fra sabato e domenica: la zona è lontana da case e persone

Paura nel ponente genovese per un incendio boschivo divampato nella notte fra sabato e domenica nell'area di Punta Martin, sulle alture di Acquasanta.

Dopo aver lavorato tutta la notte per cercare di spegnere le fiamme, i vigili del fuoco  questa mattina hanno fatto scattare l'intervento degli elicotteri per aggredire le fiamme dall'alto, sfruttando la luce diurna. Le operazioni sono rese più difficili a causa del forte vento che soffia nella zona

Essendo l'area lontana da case e persone, fortunatamente non risultano esserci feriti

