Incendio sulle alture di Acquasanta, elicotteri gettano acqua sull'area di Punta Martin
di F.S.
Il rogo è partito nella notte fra sabato e domenica: la zona è lontana da case e persone
Paura nel ponente genovese per un incendio boschivo divampato nella notte fra sabato e domenica nell'area di Punta Martin, sulle alture di Acquasanta.
Dopo aver lavorato tutta la notte per cercare di spegnere le fiamme, i vigili del fuoco questa mattina hanno fatto scattare l'intervento degli elicotteri per aggredire le fiamme dall'alto, sfruttando la luce diurna. Le operazioni sono rese più difficili a causa del forte vento che soffia nella zona
Essendo l'area lontana da case e persone, fortunatamente non risultano esserci feriti
