Incendio nella notte in appartamento della Val Bisagno, residenti sfollati
di F.S.
Nessun intossicato ma è ancora da definire quando i cittadini potranno rientrare nelle proprie case
Paura in Val Bisagno per un incendio che si è sviluppato la notte scorsa all'interno di un appartamento.
Le fiamme provenivano da un'abitazione del quarto piano, per questo motivo subito dopo è scattato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare l'edificio ai residenti che non erano usciti autonomamente
Sul posto anche le volanti della polizia e alcune ambulanze inviate dal 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo e se e quando i residenti potranno rientrare a casa.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Cornigliano, maxi-controllo interforze: sanzioni per oltre 13mila euro a un circolo privato
23/08/2025
di Carlotta Nicoletti
Marassi, detenuto tenta di impiccarsi in cella e viene salvato da un agente
22/08/2025
di red. cronaca