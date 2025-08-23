Incendio nella notte in appartamento della Val Bisagno, residenti sfollati

Paura in Val Bisagno per un incendio che si è sviluppato la notte scorsa all'interno di un appartamento.

Le fiamme provenivano da un'abitazione del quarto piano, per questo motivo subito dopo è scattato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno fatto evacuare l'edificio ai residenti che non erano usciti autonomamente

Sul posto anche le volanti della polizia e alcune ambulanze inviate dal 118. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo e se e quando i residenti potranno rientrare a casa.

